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Abdullah Gül'lü fotoğraftan sonra adaylık çıkışı: Erbakan, Mansur Yavaş'ı işaret etti

D-8 programında çekilen bir fotoğraf karesi siyaset kulislerini hareketlendirmişti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi liderleriyle aynı karede yer alması sonrası “Gül yeniden siyasete mi dönüyor?” sorusu gündeme gelmişti. Fotoğrafın ardından konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Abdullah Gül'lü fotoğraftan sonra adaylık çıkışı: Erbakan, Mansur Yavaş'ı işaret etti
Mehmet Hazar Gönüllü

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi’nin öncülüğünde düzenlenen D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümü programı siyaset gündemine damga vurdu. Çırağan Sarayı’nda düzenlenen programa 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

ABDULLAH GÜL, GENEL BAŞKANLARLA AYNI KAREDE

Programın ardından paylaşılan fotoğraf karesi kısa sürede gündem oldu. Karede Abdullah Gül’ün yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yer aldı.

Abdullah Gül lü fotoğraftan sonra adaylık çıkışı: Erbakan, Mansur Yavaş ı işaret etti 1

CUMHURBAŞKANI ADAYI MI OLACAK?

Fotoğraf sonrası kulisler hareketlenirken, Gül’ün yeniden siyasette aktif rol alabileceği ve cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak adaylık formülünün gündeme gelebileceği iddia edildi.

Abdullah Gül lü fotoğraftan sonra adaylık çıkışı: Erbakan, Mansur Yavaş ı işaret etti 2

ERBAKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Gündem olan karenin ardından Fatih Erbakan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Söz konusu buluşmayı gazeteci Sinan Burhan'a değerlendiren Erbakan, sağ ve muhafazakar siyasi gelenekten gelen partilerin bir araya gelmesini önemli bulduklarını ifade etti. Ancak cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda net konuşan Erbakan, Abdullah Gül iddialarına kapıyı kapattı. Erbakan, “Cumhurbaşkanı adayı benim. Abdullah Gül’ü desteklememiz söz konusu değildir” dedi.

Abdullah Gül lü fotoğraftan sonra adaylık çıkışı: Erbakan, Mansur Yavaş ı işaret etti 3

MANSUR YAVAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Erbakan’ın açıklamasında Mansur Yavaş detayı da öne çıktı. Erbakan, sağ partilerin bir araya gelmesi halinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a destek verebileceklerini söyledi.

Abdullah Gül lü fotoğraftan sonra adaylık çıkışı: Erbakan, Mansur Yavaş ı işaret etti 4

"İTTİFAK" AÇIKLAMASI

Fatih Erbakan, "Saadet Partisi'yle ilgili bir seçim ittifakının söz konusu olması mümkündür." açıklamasıyla dikkat çekti.

AA'nın aktardığına göre; İstanbul'da "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, Erbakan, Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduğunu savunarak, seçimlere yönelik ciddi hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Abdullah Gül lü fotoğraftan sonra adaylık çıkışı: Erbakan, Mansur Yavaş ı işaret etti 5

Cumhurbaşkanı seçiminde kendi adayını göstereceklerini bildiren Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı seçimlerinde kendi adayını göstereceğini, bunun da genel başkan olarak biz olacağımızı ifade ederek bu startı vermiş durumdayız. Bu pazar günü seçim olacakmış gibi çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Erbakan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Abdullah Gül lü fotoğraftan sonra adaylık çıkışı: Erbakan, Mansur Yavaş ı işaret etti 6

SAADET PARTİSİ'NE YEŞİL IŞIK

Seçim döneminde Saadet Partisi ile ittifak ihtimalinin gündeme gelebileceğini aktaran Erbakan, "Saadet Partisiyle ilgili bir seçim ittifakının söz konusu olması mümkündür. Burada milli görüş söylemlerine sahip çıkan Erbakan Hocamızın yolunda yürüdüğünü ifade eden bu partilerin, seçimlerde bir ittifak halinde olması faydalı olabilecektir. Bununla ilgili de çeşitli görüşmeleri, Saadet Partisi ile yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Fatih Erbakan
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