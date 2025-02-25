HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever hayatını kaybetti!

Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever hayatını kaybetti!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.02.2025 12:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı gazeteci Ahmet Sever 65 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever hayatını kaybetti!

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün uzun yıllar basın danışmanlığını yapan gazeteci Ahmet Sever, İstanbul Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. Sever'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze töreninin, ailesinin bu sabah Barcelona'dan İstanbul'a dönmesinin ardından netleşeceği belirtildi.

AHMET SEVER KİMDİR

1960 yılında Konya'da doğan Sever, Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Gazetecilik mesleğine muhabir olarak başlayan Sever, birçok medya kuruluşunda yurt dışı temsilciliği ve yöneticilik yaptı. 2003 yılında Abdullah Gül'ün Başbakanlığı döneminde basın ve iletişim başdanışmanlığı görevini yürüttü. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası da basın danışmanlığı görevine devam etti.

(DHA)

Ilık su ve ayran ile kışı atlatmak mümkün…Ilık su ve ayran ile kışı atlatmak mümkün…
İşte ‘sahte diploma’ iddialarıyla ilgili YÖK raporunun detayları… İşte ‘sahte diploma’ iddialarıyla ilgili YÖK raporunun detayları…
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Gazetecilik İstanbul Abdullah Gül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç muayenesinde yeni dönem! Araç sahipleri için kurulacak... Ücretsiz olacak

Araç muayenesinde yeni dönem! Araç sahipleri için kurulacak... Ücretsiz olacak

Derbinin hakemi Slavko Vincic'in kazandığı para ortaya çıktı! Türk hakemlerini 10'a katladı...

Derbinin hakemi Slavko Vincic'in kazandığı para ortaya çıktı! Türk hakemlerini 10'a katladı...

Avukatları: "Bazıları için gizemli olsa da İmamoğlu için değil"

Avukatları: "Bazıları için gizemli olsa da İmamoğlu için değil"

9 kanser hastası tedavi edildi!

9 kanser hastası tedavi edildi!

Alkollü halde resmi araçla kaza yaptı! Çarptığı araçların modelini görünce dünyası başına yıkıldı

Alkollü halde resmi araçla kaza yaptı! Çarptığı araçların modelini görünce dünyası başına yıkıldı

Bebek sahilde olanlara kimse anlam veremedi...

Bebek sahilde olanlara kimse anlam veremedi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.