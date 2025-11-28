Bolu’da aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.
28.11.2025 16:08
Bolu’da At Yaylası mevkiinde yaşamını sürdüren yılkı atları, yiyecek aramak için sürü halinde şehir merkezine indi. Kürkçüler Mahallesi’nde vatandaşlarca kayıt altına alınan yılkı atlarının yeşillik alanda otladığı görüldü.
Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
