Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi

Bolu’da aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bolu’da At Yaylası mevkiinde yaşamını sürdüren yılkı atları, yiyecek aramak için sürü halinde şehir merkezine indi. Kürkçüler Mahallesi’nde vatandaşlarca kayıt altına alınan yılkı atlarının yeşillik alanda otladığı görüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bolu
