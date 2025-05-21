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Oğuz Murat Aci'nin eşi, Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti! "Maddi ve manevi zararlarımız giderildi"

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur hakkındaki soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan tüm müştekiler maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçti. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ise gelini Şükriye Aci’ye tepki gösterdi. Baba Aci, kararın ardından 'ben davamdan vazgeçmiyorum' dedi.

Oğuz Murat Aci'nin eşi, Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti! "Maddi ve manevi zararlarımız giderildi"
Begüm Özkaynak

Ekol TV Muhabiri Dilek Yaman Demir’in özel haberine göre; Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği ve Türkiye’nin gündeminde uzun süre yer tutan kazanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER

Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki hem Timur Cihantimur hem de Eylem Tok hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğine dair bir dilekçe sundu. Müştekilerin sunduğu dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

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OĞUZ MURAT ACİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

1 Mart 2024’te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

TİMUR CİHANTİMUR ANNESİ İLE YURT DIŞINA KAÇMIŞTI

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

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ŞİRKET ÇALIŞANI TUTUKLANMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok’un yurtdışına kaçmasını sağladığı iddiasıyla Bülent Cihantimur’un şirket çalışanı olan Ayşe Ceren Saltoğlu bir süre tutuklu kalmıştı.

ABD’DE YAKALANDILAR

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

ABD’DE DİKKAT ÇEKEN TALEP

18 Haziran'da mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları "müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü" olduğunu savunarak, ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş, ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hâkim bu talebi reddetmişti.

BABA ACİ’DEN AÇIKLAMA

Ekol TV’ye açıklamalarda bulunan Oğuz Murat Aci'nin acılı babası Özer Aci gelini Şükriye Aci’ye tepki gösterdi. Aci, “Haberim yoktu. Davamdan vazgeçmedim. Davama devam ediyorum. Ne söylediysem arkasındayım” dedi.

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“BEN DAVAMDAN VAZGEÇMİYORUM”

Kendisiyle bağlantı kurulmadığını söyleyen Özer Aci, “Herkes kendi bacağından asılır. Hiçbir zaman davamdan vazgeçeceğim demiyorum. Kırmızı çizgim davamdır. İstanbul’u verseler neyleyeyim. Benim oğlumun kanından beslenirseler zehir zıkkım olsun. Kim beslenirse” diye konuştu.

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“İSPAT EDECEĞİM”

Sözlerini sürdüren Özer Aci, “Yayın esnasında kulak misafiri oldum: Şükriye Hanım zor günler geçirmiş. Bugün bir devlet memuru kaç para maaş alıyor? Devlet memurundan daha fazla ücret aldığını ispat edeceğim. Havuzlu bir villayı bırakıp babasının evinde yaşamaya başladı. Ne zaman maddi olarak zorluk yaşamışlar açıklama yapmalarını istiyorum bana” ifadeleriyle gelini Şükriye Aci’ye tepki gösterdi.

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“2024’TE RAKAMLAR TELAFFUZ EDİLDİ”

Özer Aci, “Benim oğlum o 4 yaralıya siper olduğu için şu an hayatta değil. Oğlumu geri getirebilecek maddi manevi karşılık var mıdır acaba? En ağır cezayı almalarını bekliyorum. Örnek ceza olacak. Birileri alçaklık, şerefsizlik yapmışsa ben yapmayacağım evladıma. Ben ortaya çıkaracağım: 2024’ün 10. aylarında şu anki mevcut avukatın aracılığıyla rakamlar telaffuz edildi. Benim oğlumun kanını kaça sattılar, çıksınlar açıklama yapsınlar. Yazıklar olsun” ifadeleriyle davadan vazgeçilmesi için görüşmelerin 2024 yılında yapılmaya başlandığını ileri sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
abd Eylem Tok Timur Cihantimur
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