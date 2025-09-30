HABER

Diyarbakır'da facia! Temizlemek için su kuyusuna giren 4 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti

Diyarbakır'dan acı haber... Çermik ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti. Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz dört kişinin, su tahliyesi için kullandıkları motordan sızan gazdan zehirlendikleri düşünülüyor.

Mustafa Fidan

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, kullanılmayan bir su kuyusunu temizlemek için girdikleri belirtilen 4 kişi, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

SU KUYUSUNA GİREN EKİPLER 4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİYLE KARIŞILAŞTI

Olay, akşam saatlerinde Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi kırsalında meydana geldi. Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35), Hanifi Yeşilyaprak (38) ve Kemal Karabağ (17), yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen, uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek üzere içine girdi. Kuyuya girdikten bir süre sonra 4 kişi ile irtibat kesildi. Durumdan endişelenen yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

TAHLİYE MOTORUNDAN SIZAN GAZ ZEHİRLEDİ

Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan kontrolde, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından Mehmet Karabağ, Mehmet Emin Karabağ, Hanifi Yeşilyaprak ve Kemal Karabağ’ın zehirlenerek öldüğü belirlendi. Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Cenazelerin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

(DHA)

30 Eylül 2025
30 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

