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Açık açık 'Ben itirafçı oluyorum' demek... Murat Abbas'ın tahliyesi için olay 'Ekrem İmamoğlu' iddiası

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olması bir anda gündem yarattı. Abbas'ın açık açık 'Ben itirafçı oluyorum' dediği yorumları yapılırken, yaşanan sürecin de detayları ortaya çıktı. Hukukçularla görüştüğünü belirten gazeteci Taha Hüseyin Karagöz "Ekrem İmamoğlu'nun peşine taktığı avukat huzurunda itiraf ifadesi vermeyi göze alamamış olması muhtemel" iddiasında bulundu.

Açık açık 'Ben itirafçı oluyorum' demek... Murat Abbas'ın tahliyesi için olay 'Ekrem İmamoğlu' iddiası
Rosetta

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Söz konusu tahliye kararında Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi.

'ETKİN PİŞMANLIK' DETAYI

Abbas'ın tahliyesi bir anda gündem yaratırken ortaya çıkan 'etkin pişmanlık' detayı ise çok konuşuldu. Ekrem İmamoğlu'yla aynı operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

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"'BEN İTİRAFÇI OLUYORUM' DEMEK"

Abbas'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilmesiyle ilgili Habertürk Muhabiri Ceylan Sever, "Etkin pişmanlıktan yararlanmak demek, 'Ben itirafçı oluyorum' demek" yorumunda bulunurken; yaşanan süreci de şu sözlerle özetledi:

"KENDİ AVUKATI İÇERİ ALINMIYOR, BARODAN ATANIYOR"

"Murat Abbas tutuklu bulunduğu cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı’na getiriliyor.Tutukluluk incelemesi yapıldığı sırada iddiaya göre kendi özel müdafii içeri alınmıyor. Yerine barodan atanan avukat geliyor. Sonrasında tahliye kararı veriliyor. Kültür AŞ’nin müdürü bu adam, söyledikleri elbette önemlidir."

"İMAMOĞLU'NUN PEŞİNE TAKTIĞI AVUKAT..."

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz de etkin pişmanlıktan yararlanan Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ile ilgili olarak hukukçularla görüştüğünü söyledi.

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Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İmamoğlu'nun peşine taktığı avukat huzurunda itiraf ifadesi vermeyi göze alamamış olması muhtemel. Bu noktada avukatını azletmiş ya da mahkemeden yenisini talep etmesi kuvvetli görüş" ifadelerine yer verdi.

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MURAT ABBAS KİMDİR?

1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi.

Eski kitap koleksiyoneri olarak da bilinen bir isim olan Abbas, 14 Aralık 2020'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmıştı.

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Ekrem İmamoğlu ibb ekrem imamoğlu operasyonu Murat Abbas
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