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Bakan Gürlek son gözaltılar sonrası duyurdu: 'O içerikler titizlikle incelenecek'

Son dönemde sosyal medyada yayılan ve koruma ordusuyla gezen kişiler için harekete geçildi. Vanlı Kara Haydar ve ardından Ali Haydar Kurum isimli şahıslar gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Gürlek açıklamasında, "toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir." dedi.

Bakan Gürlek son gözaltılar sonrası duyurdu: 'O içerikler titizlikle incelenecek'
Doğukan Akbayır

Bakan Gürlek, son dönemde kamuoyunda sıklıkla konuşulan sosyal medyadaki mafyatik ve şatafatlı görüntülerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 'Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye çalışanlar' için harekete geçileceğini ifade eden Bakan Gürlek'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Bakan Gürlek son gözaltılar sonrası duyurdu: O içerikler titizlikle incelenecek 1

2 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI ALINDI

"Sosyal medya, hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir!

Vatandaşlarımızın huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlar ile suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamlarımız gereken hassasiyeti göstermektedir.

Bakan Gürlek son gözaltılar sonrası duyurdu: O içerikler titizlikle incelenecek 2

Son günlerde kamuoyuna yansıyan iki olay bunun açık göstergesidir. Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen M.F.T. hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerin ardından şüpheli, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştır.

Bakan Gürlek son gözaltılar sonrası duyurdu: O içerikler titizlikle incelenecek 3

Benzer şekilde sosyal medyada yayımlanan görüntüleriyle gündeme gelen A.H.K. hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış; şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Bakan Gürlek son gözaltılar sonrası duyurdu: O içerikler titizlikle incelenecek 4

"TİTİZLİKLE İNCELENECEKTİR"

Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir.

Bakan Gürlek son gözaltılar sonrası duyurdu: O içerikler titizlikle incelenecek 5

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır.

Bakan Gürlek son gözaltılar sonrası duyurdu: O içerikler titizlikle incelenecek 6

Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Akın Gürlek Vanlı Kara Haydar
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