HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Açık bırakılan servis kapısına tramvay çarptı: 3 yaralı

Eskişehir’de sürücüsünün bayrak asmak için açık bıraktığı servisin kapısına çarpan tramvayın içerisindeki 3 yolcu yaralandı.Kaza, saat 15.20 sıralarında 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı’nda meydana geldi.

Açık bırakılan servis kapısına tramvay çarptı: 3 yaralı

Eskişehir’de sürücüsünün bayrak asmak için açık bıraktığı servisin kapısına çarpan tramvayın içerisindeki 3 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 15.20 sıralarında 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.B. isimli sürücü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayrak asmak amacıyla idaresindeki servisin kapısını açtı. Bu esnada Kumlubel-Şehir Hastanesi seferini yapan S.Y.’nin idaresindeki tramvay, servis aracının kapısına çarptı. Çarpma sonucu tramvayın orta vagonundaki kapının camları patlarken, servis kapısı kullanılamaz hale geldi. Tramvayın içerisindeki 3 yolcu yaralandı.
Açık bırakılan servis kapısına tramvay çarptı: 3 yaralı 1
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Açık bırakılan servis kapısına tramvay çarptı: 3 yaralı 2

Açık bırakılan servis kapısına tramvay çarptı: 3 yaralı 3Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'de, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandıÇin'de, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
Tarihi kalenin surlarına 50 metrekarelik dev Türk bayrağı asıldıTarihi kalenin surlarına 50 metrekarelik dev Türk bayrağı asıldı

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Trump, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye neden yeniden saldırdığını duyurdu: ‘Hiçbir şey tehlikeye atmayacak’

Trump, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze’ye neden yeniden saldırdığını duyurdu: ‘Hiçbir şey tehlikeye atmayacak’

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinin takipçi sayısı bir anda uçtu! Yaşı şaşırttı

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'sinin takipçi sayısı bir anda uçtu! Yaşı şaşırttı

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

AYM'den memur ve emekliyi üzecek karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.