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Acil servislik olmayın: Bu 5 yaz problemine karşı dikkat! Acil Tıp uzmanından önemli uyarılar...

Yaz mevsiminin etkisini artırdığı bu günlerde, uzun süre güneş altında kalmak ya da dış ortamda fazla vakit geçirmek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Acil Tıp Bölümü Uzmanı Dr. Arif Mesut Kaya, yaz aylarında acil servislere yapılan başvurularda belirgin bir artış yaşandığını belirterek vatandaşları uyardı. Sıcak çarpması, güneş yanığı, gıda zehirlenmesi, ishal ve kene ısırmaları gibi mevsime özgü sağlık problemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Acil servislik olmayın: Bu 5 yaz problemine karşı dikkat! Acil Tıp uzmanından önemli uyarılar...

Acil Tıp Bölümü Uzm. Dr. Arif Mesut Kaya, yaz aylarında acil servislere yapılan başvuruların önemli ölçüde arttığını belirterek vatandaşları uyardı.

Acil servislik olmayın: Bu 5 yaz problemine karşı dikkat! Acil Tıp uzmanından önemli uyarılar... 1

CİDDİ RİSKLER DOĞURABİLİR

Sıcak havanın, dikkat edilmediğinde sağlık açısından ciddi riskler doğurabildiğini ifade eden Dr. Arif Mesud Kaya, özellikle sıcak çarpması, güneş yanığı, gıda zehirlenmeleri, gastroenteritler ve kene ısırmalarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

EN SIK KARŞILAŞILAN 5 YAZ PROBLEMİ VE ÖNERİLERİ

"Sıcak çarpması (Heat Stroke): Aşırı sıcak ve nemli havalarda vücut ısısı kontrolü zorlaşır. Baş ağrısı, halsizlik ve bilinç değişikliği gibi belirtiler varsa kişi mutlaka gölgeye alınmalı, serinletilmeli ve gerekirse acil servise başvurmalıdır.

Acil servislik olmayın: Bu 5 yaz problemine karşı dikkat! Acil Tıp uzmanından önemli uyarılar... 2

Güneş yanıkları: Güneşe uzun süre korunmasız maruz kalmak, özellikle çocuklarda ciddi yanıklara ve sıvı kaybına neden olabilir. Koruyucu krem kullanımı ve güneşten kaçınmak çok önemlidir.

Acil servislik olmayın: Bu 5 yaz problemine karşı dikkat! Acil Tıp uzmanından önemli uyarılar... 3

Gıda zehirlenmeleri: Sıcak havalarda açıkta bekleyen veya uygun şartlarda saklanmayan yiyecekler hızla bozulabilir. Mide bulantısı, kusma ve ishal şikâyetleriyle başvuran hasta sayısı yaz aylarında artış gösteriyor.

Acil servislik olmayın: Bu 5 yaz problemine karşı dikkat! Acil Tıp uzmanından önemli uyarılar... 4

Gastroenteritler: Kontamine olmuş su ve gıdalar, özellikle çocuklarda ishal ve kusmaya yol açabiliyor. Bol sıvı tüketimi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Acil servislik olmayın: Bu 5 yaz problemine karşı dikkat! Acil Tıp uzmanından önemli uyarılar... 5

Kene ve sinek ısırıkları: Kırsal alanlarda vakit geçirenlerin mutlaka uzun kollu kıyafetler giymesi ve böcek kovucu spreyler kullanması gerekiyor. Vücuda yapışan keneler asla elle çıkarılmamalı, mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

Acil servislik olmayın: Bu 5 yaz problemine karşı dikkat! Acil Tıp uzmanından önemli uyarılar... 6

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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