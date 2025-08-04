Acil servislik olmayın: Bu 5 yaz problemine karşı dikkat! Acil Tıp uzmanından önemli uyarılar...

Acil Tıp Bölümü Uzm. Dr. Arif Mesut Kaya, yaz aylarında acil servislere yapılan başvuruların önemli ölçüde arttığını belirterek vatandaşları uyardı.

CİDDİ RİSKLER DOĞURABİLİR

Sıcak havanın, dikkat edilmediğinde sağlık açısından ciddi riskler doğurabildiğini ifade eden Dr. Arif Mesud Kaya, özellikle sıcak çarpması, güneş yanığı, gıda zehirlenmeleri, gastroenteritler ve kene ısırmalarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

EN SIK KARŞILAŞILAN 5 YAZ PROBLEMİ VE ÖNERİLERİ

"Sıcak çarpması (Heat Stroke): Aşırı sıcak ve nemli havalarda vücut ısısı kontrolü zorlaşır. Baş ağrısı, halsizlik ve bilinç değişikliği gibi belirtiler varsa kişi mutlaka gölgeye alınmalı, serinletilmeli ve gerekirse acil servise başvurmalıdır.

Güneş yanıkları: Güneşe uzun süre korunmasız maruz kalmak, özellikle çocuklarda ciddi yanıklara ve sıvı kaybına neden olabilir. Koruyucu krem kullanımı ve güneşten kaçınmak çok önemlidir.

Gıda zehirlenmeleri: Sıcak havalarda açıkta bekleyen veya uygun şartlarda saklanmayan yiyecekler hızla bozulabilir. Mide bulantısı, kusma ve ishal şikâyetleriyle başvuran hasta sayısı yaz aylarında artış gösteriyor.

Gastroenteritler: Kontamine olmuş su ve gıdalar, özellikle çocuklarda ishal ve kusmaya yol açabiliyor. Bol sıvı tüketimi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Kene ve sinek ısırıkları: Kırsal alanlarda vakit geçirenlerin mutlaka uzun kollu kıyafetler giymesi ve böcek kovucu spreyler kullanması gerekiyor. Vücuda yapışan keneler asla elle çıkarılmamalı, mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır