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  4. İddianame kabul edildi! Acun Ilıcalı’nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İddianame kabul edildi! Acun Ilıcalı’nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

10.03.2025 16:18
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Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Ilıcalı’nın da arasında bulunduğu 8 sanığın 2 Temmuz'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İddianame kabul edildi! Acun Ilıcalı’nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Yasa dışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi iddiasıyla Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 kişinin 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 25.Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına 2 Temmuz tarihinde başlanması bekleniyor.

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İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2024’de Karadağ - Türkiye futbol karşılaşmasında ‘EXXEN’ logosuyla yayın yapıldığı, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği anlatıldı.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, sundukları tüm yayınların ilgili mevzuata uygun olmasından tamamen sorumlu olduğunun belirtildiği iddianamede, zaman zaman medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından saha kenarında yer alan reklam bantlarının yayıncı kuruluş olarak kontrollerinde olmadığı, ev sahibi futbol kulübünün veya federasyonun inisiyatifinde olduğu ve bu noktadaki hukuki sorumluluklarının bulunmadığı iddia edildiği ancak söz konusu yayınların Türkiye’ye erişiminin medya hizmet sağlayıcı tarafından sağlandığı ve yayıncının yayınlanan içerikten sorumlu olduğuna dair idari yönden açıkça görüş olduğu kaydedildi.

SAVUNMALARINDA SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Hazırlanan iddianamede, yapılan tespitler doğrultusunda ‘TV8 TV Yayıncılık A.Ş’ ve ‘Exxen Dijital Yayıncılık A.Ş’ yönetim kurulu başkanı Acun Ilıcalı ile birlikte şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, genel yayın yönetmen ve yayın direktörlerinin de arasında bulunduğu 8 şüphelinin savunmalarında maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş yahut spor kulüplerinden temin edildiğini, yapılan sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının doğrudan ve müdahalesiz olarak yayınlamakla mükellef oldukları, maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediklerini, ayrıca yasadışı bahis reklamlarının sansürleneceği şekilde maçın yayınlarının yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı, bu nedenle kendileri dahil olmak üzere bir çok yayıncının yasadışı bahis reklamları yer alan maçları yayınlamak durumunda olduklarını söyledikleri aktarıldı.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Acun Ilıcalı, Aslı Yaşaroğlu, Atilla Celiloğlu, Burcu Batu Fakir, Bülent Uçak, Ebru Atasav Tahrancı, Mustafa Tarık ve Ümmü Burhan’ın zincirleme şekilde ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
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