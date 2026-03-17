Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: “Açık bir algı operasyonu! Yasal süreci derhal başlatıyorum”

CHP lideri Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında bugün bazı iddialarda bulunmuştu. Akın Gürlek’in mal varlığını açıkladığını ifade eden Özgür Özel’e Ankara’dan yanıt geldi. Bakan Gürlek; paylaşımında “Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek az önce resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel’in iddialarını yalanlayarak yasal sürecin başladığını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA:

“Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur.

20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız.

Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.

Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır.

Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir.

Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum.”

