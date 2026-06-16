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Adalet Bakanı Gürlek'ten uyuşturucuyla mücadele vurgusu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Toplumda şu an en büyük sorun gençlerin uyuşturucuya bulaşması. Yani maalesef sosyal çevreden, arkadaş çevresinden bulaşıyor. Biz elimizden geldiği kadar uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek'ten uyuşturucuyla mücadele vurgusu

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılık ile Mücadele ve Eğitim Derneği (HAKMED) temsilcilerini kabul etti.

Bakanlıktaki kabulde yaptığı konuşmada, gençlerin uyuşturucu maddeden arındırılması gerektiğinin altını çizen Gürlek, bu konuda çok hassas davrandıklarını vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca Adalet Bakanlığının sorumluluğunda olmadığını belirten Gürlek, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarının da sürecin önemli paydaşları olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bu alanda çalışmalar yürüten bir birimin bulunduğunu hatırlatan Gürlek, kurumların koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

Adalet Bakanı Gürlek ten uyuşturucuyla mücadele vurgusu 1

Gürlek, cezaevlerinde uyuşturucuyla mücadelede yürütülen çalışmalara değinerek, "Özellikle biz cezaevindeyken uyuşturucudan arındırılmasını istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Sonuçta cezaevinden çıkıyor, tekrar uyuşturucuya bulaşıyor. Bu olmaz. Biz bu konuda iki tane örnek cezaevi kurduk. İnfazlarına son 6 ay kala uyuşturucuyu bırakmış bir şekilde dışarı çıkmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu konusunda ailelerin yükünün çok ağır olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Gerçekten toplumda şu an en büyük sorun gençlerin uyuşturucuya bulaşması. Yani maalesef sosyal çevreden, arkadaş çevresinden bulaşıyor. Biz elimizden geldiği kadar uyuşturucuya erişimi zorlaştırmaya çalışıyoruz. Sürekli olarak operasyonlar yapıyoruz. İstanbul'da kullanıcılara, torbacılara, ana dağıtıcılara operasyonlar yaptık."

Operasyonlarla uyuşturucu ticaretinin üst kademesindeki isimlerin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirten Gürlek, uyuşturucuyla mücadelede ıslah aşamasının da önemli olduğuna işaret etti.

Ceza infaz kurumlarında uyuşturucuyla mücadele ve hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıkları bilgisini veren Gürlek, özellikle ıslah ve rehabilitasyon sürecinin güçlendirilmesi gerektiğini aktardı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Akın Gürlek
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