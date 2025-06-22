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Adalet Bakanı Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması: "Demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir"

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir yayında kullandığı sözler nedeni ile 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hukuk Devleti ilkesinin gereği olarak hiç kimse, Cumhurbaşkanımıza yönelik diktatörlük gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunma hakkına sahip değildir. Unutulmamalıdır ki, demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir" dedi.

Adalet Bakanı Tunç'tan Fatih Altaylı açıklaması: "Demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazete Fatih Altaylı'nın 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"HİÇBİR MAKAM YA DA KİŞİ YARGIYA TALİMAT VEREMEZ"

Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Bir sosyal medya yayınında “ömür boyu başkanlık” şeklindeki, tamamen uydurulan asılsız bir iddia üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza “diktatör” iftirasında bulunulması; tarihî gerçeklikten uzak, yalan ve yanlış örneklerle hakaret ve şiddet çağrısı içeren bir kara propaganda yapılması kesinlikle kabul edilemez. Hakaret ve tehdit, hiçbir demokratik hukuk düzeninde düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. İfade özgürlüğü; kişilik haklarını, kamu düzenini, milletimizin değerlerini ve devletin anayasal kurumlarını hedef alan saldırıların bahanesi olamaz. Hukuk Devleti ilkesinin gereği olarak hiç kimse, Cumhurbaşkanımıza yönelik diktatörlük gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunma hakkına sahip değildir. Tehdit ve hakaret, gazetecilik perdesi arkasına saklanarak meşrulaştırılamaz. Soruşturmayı yürüten savcılık, Anayasa’dan ve kanunlardan aldığı yetkiyle, kişi ve unvan ayrımı gözetmeksizin görevini ifa etmektedir. Hiçbir makam ya da kişi, yargıya talimat veremez. Unutulmamalıdır ki, demokratik toplumlarda eleştiri ile suç arasındaki sınır nettir. Hukukun çizdiği bu sınır aşıldığında, gerekli adlî mekanizmaların devreye girmesinden rahatsız olunmamalıdır."

ALTAYLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İl Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat kapsamında dün akşam gözaltına alınan Altaylı, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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Fatih Altaylı, savcılık ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Yılmaz Tunç
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