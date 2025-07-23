Adalet Bakanı Tunç'tan kahreden haber sonrası açıklama: "Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatıldı"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangına müdahale esnasında hayatını kaybedenler için başsağlığı temennisinde bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Tunç, "Bizleri büyük bir acıya sevkeden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR VE AFYON CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINCA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Tunç, soruşturma başlatılmasıyla ilgili şu bilgileri verdi;

"Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçimizin ve 5 arama kurtarma görevlimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Bizleri büyük bir acıya sevkeden bu elim yangın olayı ile ilgili olarak Eskişehir ve Afyon Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma başlatılarak Cumhuriyet savcılarımız görevlendirilmiştir.

"ŞEHADETE YÜRÜYEN KAHRAMANLARIMIZA ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM"

Şehitlerimizin Afyon Devlet Hastanesine nakilleri gerçekleştirilmekte olup, kimlik tespitleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Büyük bir fedakârlıkla alevlere müdahale ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Yangında yaralanan işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum."

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçimizin ve 5 arama kurtarma görevlimizin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Bizleri büyük bir acıya sevkeden bu elim yangın olayı ile ilgili… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 23, 2025

ESKİŞEHİR'DEKİ ORMAN YANGININDA KAHREDEN HABER!

Eskişehir'deki orman yangınından kahreden haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Eskişehir Seyitgazi’de çıkan ve Afyonkarahisar sınırlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında, 19 orman işçimiz ve 5 AKUT personeli gönüllümüz, rüzgarın ters esmesi sonucu yangının içinde kalmıştır.

5 orman işçimiz ve 5 AKUT personeli gönüllümüz maalesef hayatını kaybetmiştir. 14 orman işçimiz hastanelerde tedavi altına alınmıştır." açıklamasını yaptı.