Adalet Bakanı Tunç'tan yeni yıl mesajı!

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni projeler ve yeni hedeflerle yeni yıla merhaba." ifadelerini kullandı ve yeni yılın Türkiye ile Türk milleti için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Tüm insanlık için adalet, barış ve huzur dileğinde bulunan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yıldır olduğu gibi 2025'te de "insanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiklerini, bu doğrultuda insan merkezli politikalara ve icraatlara imza attıklarını belirtti.

"Adalet ve hakkaniyet merkezinde 'önce millet, önce memleket' diyerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük." açıklamasını yapan Tunç, 2025'te Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin kamuoyu ile paylaşıldığını, Belge'de yer alan hedefler doğrultusunda da 10. ve 11. yargı paketlerinin yasalaştığını anımsattı.

Bakan Tunç, 2025'te toplumsal huzur ve güveni artırmayı amaçlayan önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirterek, "Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak, vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya taşımak için başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yeni adalet binalarının, adli tıp grup başkanlıklarının, mahkemelerin açılışlarını yaptık ve temellerini attık." ifadelerini kullandı.

Adaletin hakkıyla tecellisinde en önemli unsurun nitelikli ve nicelikli insan kaynağı olduğuna işaret eden Tunç, 2025'te atamaları yapılan hakim-savcılar ve adalet personeliyle yargı teşkilatının gücüne güç katıldığını bildirdi.

Teknolojinin tüm imkanlarını hukuk sisteminin hizmetine sunulduğunu, yeni bilişim uygulamalarının geliştirildiğini aktaran Tunç, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında Türkiye Yüzyılı'nı 'Adaletin Yüzyılı' yapmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Hukuk devleti ilkesini tahkim eden, temel hak ve özgürlükleri güçlendiren, yargı sisteminin etkinliğini artıran, mevzuatı milletimizin ihtiyaçlarına uyarlayan önemli düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"DEMOKRATİK BİR ANAYASAYI ÜLKEMİZE KAZANDIRMANIN GAYRETİNDE OLACAĞIZ"

Bakan Tunç, milli birlik ve beraberlikten asla ödün verilmeyeceğinin altını çizerek, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine daima sahip çıkarak Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşacağız." görüşünü paylaştı.

Daha huzurlu ve güvenli bir Türkiye için kararlılıkla adım atacaklarını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Temel hak ve özgürlükleri öne alan, kuşatıcı, toplumun her kesiminin görüşlerini ihtiva eden yeni ve demokratik bir anayasayı ülkemize kazandırmanın gayretinde olacağız. Mazluma umut, mağdura uzanan el olmayı sürdüreceğiz. Başta Gazze olmak üzere dünyanın neresinde olursa olsun akan kan ve gözyaşını dindirmek için her platformda mücadelemize devam edeceğiz. Ülkemize nice eser ve hizmeti kazandıracağımız 2026 yılının huzurlu ve bereketli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."