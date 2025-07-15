Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan canlı yayında atama açıklaması! "Gelecek günlerde müjde verilecek"

Tunç, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaşadıklarını anlatan Tunç, darbe kalkışması haberini memleketi Bartın'da aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları meydanlara davet etmesi üzerine darbe girişimine karşı büyük bir direniş başladığını aktaran Tunç, milletin canı pahasına mücadele ettiğini dile getirdi.

"Darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Bunun bir bilançosu oldu. Yargıda da pek çok FETÖ unsuru tasfiye edildi. Bir açık da oluştu. Bu açık kapatılabildi mi?" sorusu üzerine Tunç, darbe kalkışmasından sonra darbecilerle hesaplaşma döneminin başladığını ifade etti.

"SİVİL KİŞİLER BAKIMINDAN 126 BİN 796 MAHKUMİYET KARARI VERİLDİ"

Bakan Tunç, o gece silah kullanan, tank kullanan, helikopterle insanların üzerine ateş eden fiilen darbeye karışmış kişilerle ilgili açılan davalar olduğunu belirterek, 289 davanın tamamının karara bağlandığını, karara bağlanan dosyaların 224'ünün Yargıtay tarafından onaylandığını, bir kısmının da bazı sebeplerle bozulduğunu, istinaf ve ilk derece süreçleri devam eden birkaç dosya bulunduğunu kaydetti.

Silah, helikopter, tank kullanan ve bilfiil vatandaşa ateş eden darbecilerden 4 bin 891'inin mahkum edildiğini, bunlardan 1634'ünün ağırlaştırılmış müebbet, 1366'sının müebbet, 1891'inin de süreli hapis cezası aldığını belirten Tunç, bunlarla ilgili süreçlerin hemen hemen tamamlandığını ifade etti.

Tunç, çatı davası denilen davaların Ankara'da, İstanbul'da görüldüğünü, millete silah çekenlerin müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet, 253'er kez hapis cezası alarak milletin huzurunda hesap verdiğini dile getirerek, bunun yanı sıra sivil kişiler bakımından 126 bin 796 mahkumiyet kararı verildiğini söyledi.

FETÖ'den soruşturması devam eden şüpheli sayısının 58 bin olduğunu, hükümlü ve hükümözlü 11 bin 85 kişinin cezaevlerinde bulunduğunu aktaran Tunç, davası devam eden kişi sayısının 24 bin olduğunu bildirdi.

Tunç, yargının özellikle büyük hassasiyet gösterdiğini, bundan sonraki süreçte olağanüstü halin artık yürürlükte olmadığını belirterek, normal yargılama süresi içerisinde ifadelerde, yeni delillerle ortaya çıkan hususlar varsa bu noktada gerekli soruşturmalar ve dava süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

"HER ZAMAN TEYAKKUZDA OLMAK LAZIM"

Yurt dışına kaçanların da olduğunu hatırlatan Tunç, şöyle devam etti:

"Gerek 17/25 sonrası gerek 15 Temmuz öncesinde yurt dışına kaçanlarla ilgili kırmızı bülten taleplerimiz oldu. Ama maalesef dünya, bu noktada bizi yalnız bıraktı. Hatta 15 Temmuz hain kalkışmasında, milletimizin kahramanlığı bütün dünyaya bir insan hakları, demokrasi mücadelesiydi, ne Avrupa'sından ne Amerika'sından o gece gerekli desteği göremedik.

Sonrasında FETÖ ile mücadelede de gerekli desteği göremedik. FETÖ unsurları kendi ülkelerine yerleşti, Avrupa'nın ülkelerinde, hala oralardalar, Amerika'dalar. 118 ülkeye 2 bin 364 iade talebinde bulunduk. Sadece dost bildiğimiz ülkeler işte Türki Cumhuriyetlerinden ve ilişkilerimizin çok iyi olduğu ülkelerden 131 kişi ancak iade edildi üçü resmi yoldan 128'i de gayriresmi yoldan sınır dışı edilerek bize teslim edildi. 3 bin 579 kırmızı bülten talebimiz var. Maalesef, İnterpol'ün, kırmızı bülten taleplerimizi bunlar sanki bir siyasi suçluymuş gibi dikkate almadığını üzülerek görüyoruz. Burada dünyanın bir çifte standardı söz konusu maalesef. Türkiye, 15 Temmuz gecesi bir demokrasi mücadelesi verirken dünya ve Avrupa üye adayı olduğumuz Avrupa ülkeleri de maalesef bizim yanımızda olmadılar."

Bundan sonraki tedbirlerin önemine de işaret eden Tunç, "Her zaman teyakkuzda olmak lazım. Sadece FETÖ değil bütün ülkemiz aleyhinde olabilecek bütün terör örgütleri ile ilgili olarak teyakkuzda olmak ve tedbirli olmak lazım. Özellikle vesayetçi, darbeci anlayışın bu ülkede bir daha eline fırsatı geçirmemesi lazım. Bu anlamda da çok mesafeler aldık." dedi.

"15 TEMMUZ'DA SON DARBEYİ VURACAKLARINI ZANNETTİLER, BAŞARAMADILAR"

"Terörsüz Türkiye projesi var. Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı nasıl bir misyon yüklenecek? Yeni bir infaz düzenlemesi söz konusu olabilir mi Terörsüz Türkiye sürecine dair?" sorusuna karşılık Tunç, tarihi günlerden geçildiğini, silahların yakılmasının bu süreçteki çok önemli bir dönemeç olduğunu ifade etti.

Bakan Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine de kolay gelinmediğine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl iç cephenin güçlendirilmesine ilişkin Ahlat'ta önemli bir konuşma yaptığını hatırlattı.

Terörsüz Türkiye sürecinin adım adım inşa edildiğine dikkati çeken Tunç, bu sürecin inşa edilmemesini isteyen çevrelerin olduğunu, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren sürekli engellenmeye çalışıldığını kaydetti.

Tunç, "15 Temmuz'da son darbeyi vuracaklarını zannettiler, başaramadılar. Vesayetçi anlayışın özellikle Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin siyaset kurumu ve demokratik kurumlar tarafından sağlanması durumunda vesayetçi, darbeci anlayışın özellikle bu noktada zararlı çıkacağını düşündükleri için sürekli engelleme gayreti içerisinde oldular. Ama bu mücadele, hem Türkiye'nin kalkınması süreci hem de yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşmasıyla sağlandı." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, bundan sonra bu ülkede bir daha 15 Temmuz'lar yaşanmasın diye gerçekleştirilen reformların çok önemli olduğunu söyledi.

MİNGUZZİ DAVASI

Bakan Tunç, Kadıköy'de, bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasını yakından takip ettiklerini, yargılamanın etkin şekilde devam etmesi ve sanıkların, şüphelilerin, suça sürüklenen çocukların cezayı alabilmeleri noktasındaki yargının gerekli hassasiyeti gösterdiğini vurguladı.

Söz konusu davadan sonra suça sürüklenen çocuklarla ilgili mevzuatta nelerin yapılabileceğini masaya yatırdıklarını anlatan Tunç, "Geleceğimiz olan yavrularımızı her türlü tehlikeden, şiddetten, bağımlılıktan korumak bizim asli görevimiz. Bu konuda da gerek Aile Bakanlığımız gerek İçişleri, Adalet birlikte çalışmalarımız var. Bu konuda özellikle hem suça sürüklenen çocuklar bakımından daha etkin bir soruşturma ve kavuşturma yapılabilmesi hem de suç mağduru çocukların özellikle haklarının korunması bakımından yapacağımız bazı çalışmalar var, bunları da son aşamaya getirdik." şeklinde konuştu.

GELECEK GÜNLERDE ATAMALARLA İLGİLİ MÜJDE VERİLECEK

Adalet Bakanı Tunç, atamalarla ilgili gelecek günlerde müjdelerin verileceğini sözlerine ekledi.