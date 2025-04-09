HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mahmut Tanal sözleri: Yağmurun altında ıslanmasını istemeyiz direkt makama gelse yemek söylerdik

Meclisin en ekstrem milletvekillerinden biri olan Mahmut Tanal, özellikle 19 Mart operasyonları sonrası yeniden en çok konuşulan isimlerden oldu. Son olarak Adalet Bakanlığı önünde çadır kurup eylem yapan Tanal’a Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan cevap geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mahmut Tanal sözleri: Yağmurun altında ıslanmasını istemeyiz direkt makama gelse yemek söylerdik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mahmut Tanal için “Mahmut Bey Adalet Bakanlığı binası önünde değil yanlış bir yerde eylem yapmış. Biz Yargıtay binasını restore ediyoruz. Orası Adalet Bakanlığı’nın yeni hizmet binası olacak. Bizim bina arka tarafta o nedenle Mahmut Bey’i göremedik’ dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ: “ÇAY DA SÖYLERDİK YEMEK DE SÖYLERDİK”

AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz Tunç; Mahmut Tanal’ın yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyeceklerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“YAĞMUR ALTINDA ISLANMASINI İSTEMEYİZ”

“Mahmut Bey’in biz o yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyiz. Direkt makama gelseydi, biz orada ona çay da söylerdik, yemek de söylerdik. Haber verseydi Bakanlığa davet ederdim.”

thumbs_b_c_d797e377d5068a4b5868864da4a9567f

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar’ Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar’
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kanunsuz çakar kullanımında %80 düşüşKanunsuz çakar kullanımında %80 düşüş
Sürmeli İstanbul'daki kar için tarih verdi!Sürmeli İstanbul'daki kar için tarih verdi!

Anahtar Kelimeler:
Mahmut Tanal Yılmaz Tunç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum

Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum

Kriz kahininden yeni tahmin! 2008'i bilmişti...

Kriz kahininden yeni tahmin! 2008'i bilmişti...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mahmut Tanal sözleri: Yağmurun altında ıslanmasını istemeyiz direkt makama gelse yemek söylerdik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mahmut Tanal sözleri: Yağmurun altında ıslanmasını istemeyiz direkt makama gelse yemek söylerdik

Parçalara bölüp havalandırmaya atmışlar!

Parçalara bölüp havalandırmaya atmışlar!

Meclis'te gergin anlar! Fıkra sonrası Bozdağ özür istedi

Meclis'te gergin anlar! Fıkra sonrası Bozdağ özür istedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.