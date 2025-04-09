Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mahmut Tanal sözleri: Yağmurun altında ıslanmasını istemeyiz direkt makama gelse yemek söylerdik

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mahmut Tanal için “Mahmut Bey Adalet Bakanlığı binası önünde değil yanlış bir yerde eylem yapmış. Biz Yargıtay binasını restore ediyoruz. Orası Adalet Bakanlığı’nın yeni hizmet binası olacak. Bizim bina arka tarafta o nedenle Mahmut Bey’i göremedik’ dedi.

ADALET BAKANI TUNÇ: “ÇAY DA SÖYLERDİK YEMEK DE SÖYLERDİK”

AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz Tunç; Mahmut Tanal’ın yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyeceklerini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:



▪️ Mahmut Bey Adalet Bakanlığı binası önünde değil yanlış bir yerde eylem yapmış.



▪️ Yargıtay binasını restore ediyoruz. Orası Adalet Bakanlığının yeni hizmet binası olacak. Bizim bina arka tarafta. Mahmut Bey'i o nedenle göremedik.



▪️ Mahmut… pic.twitter.com/Pb04TlyzAU — Mynet (@mynet) April 9, 2025

“YAĞMUR ALTINDA ISLANMASINI İSTEMEYİZ”

“Mahmut Bey’in biz o yağmurun altında ıslanmasını kesinlikle istemeyiz. Direkt makama gelseydi, biz orada ona çay da söylerdik, yemek de söylerdik. Haber verseydi Bakanlığa davet ederdim.”