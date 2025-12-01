Adana 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü hava koşulları kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 9°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı yaklaşık %60 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 4.5 km/saat olarak hesaplandı. Gün doğumu saati 07:32, gün batımı saati ise 17:20 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 2 Aralık Salı günü hava puslu güneşli olacak. Sıcaklık 8°C ile 22°C arasında olacak. 3 Aralık Çarşamba günü hava bulutlu-kısmen güneşli gözlemlenecek. Sıcaklık 12°C ile 22°C arasında değişecek. 4 Aralık Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık yine 12°C ile 22°C arasında kalacak. 5 Aralık Cuma günü hava artan bulutlarla birlikte geçecek. Sıcaklık 12°C ile 22°C arasında olacak. 6 Aralık Cumartesi günü bulutlu havanın ardından parlak bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar 12°C ile 21°C arasında değişecek. 7 Aralık Pazar günü sıcaklık 12°C ile 18°C arasında olacak. Hava çisentiye dönen yağmur şeklinde geçecek.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle ılıman ve yağışsız olması bekleniyor. Ancak, 7 Aralık Pazar günü hafif yağmur ihtimali var.