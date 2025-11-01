Adana 01 Kasım Cumartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu, genellikle bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Sıcaklık 28°C civarında olacak. Nem oranı %30 civarında. Rüzgar hızı ise 9 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:03. Gün batımı saati 17:42'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. 2 Kasım Pazar günü yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Hava sıcaklığı 29°C civarında olacak. 3 Kasım Pazartesi günü ise sıcaklık 31°C’ye ulaşması öngörülmektedir. 4 Kasım Salı günü puslu ve güneşli bir hava bekleniyor. 5 Kasım Çarşamba günü benzer koşullar devam edecek. 6 Kasım Perşembe günü güneş yüksek bulutlar arasında görünecek. 7 Kasım Cuma günü kısmen güneşli bir hava beklenmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 28°C ile 31°C arasında değişmesi, Adana'nın Akdeniz iklimine uygun olduğunu göstermektedir. Gündüzleri sıcaklık yüksek olacağı için açık hava etkinlikleri planlayanların korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek de güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler bulundurmak iyi bir fikir. Rüzgar hızı 9 km/saat civarında olacak. Genellikle rahatsız edici olmayacağı düşünülüyor. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması önerilir.

Sonuç olarak, Adana'da 1 Kasım 2025 Cumartesi günü ve takip eden günlerde hava koşulları sıcak ve güneşli olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunma önlemleri alarak keyifli vakit geçirmeleri mümkün olacaktır.