Adana 02 Ekim Perşembe Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık, 31°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 20°C civarına düşmesi bekleniyor. Nem oranı %70 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan eserek 3.6 km/s hızla esecek. Yağış ihtimali %63 olarak tahmin ediliyor.

3 Ekim Cuma günü hava sıcaklığı 30°C. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 34°C'ye yükselecek. 5 Ekim Pazar günü ise sıcaklığın 33°C civarında olması öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli geçecek. Yağış beklenmiyor.

Bu sıcak ve güneşli havada dışarıda vakit geçirecekler dikkatli olmalı. Güneş ışınları gün ortasında dik açıyla geliyor. Bu durum, cilt üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kıyafetler giymek önemlidir. Şapka takmak ve güneş koruyucu krem kullanmak da faydalıdır. Bol su tüketmek de vücudun susuz kalmasını önleyecektir.

Spor yaparken veya ağır işler yaparken sıcak havadan kaçınmak gerekir. Mümkünse sabah veya akşam serinliğinde bu aktiviteleri yapmak daha sağlıklı olacaktır. Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturur. Bu grupların daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse gölge alanlarda vakit geçirmeleri gereklidir.

Hava koşulları ani değişiklikler gösterebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre düzenlemek, olası olumsuzlukların önüne geçecektir.