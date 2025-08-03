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Adana 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 3 Ağustos 2025 Pazar günü sıcak ve nemli bir hava bekleniyor.

Adana 03 Ağustos Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca hava sıcaklığının 34°C civarında olması öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık ise 40°C'ye kadar çıkabilir. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. 4 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığının 34°C, 5 Ağustos Salı günü ise 35°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik yaz iklimine uygun olarak yüksek olacaktır.

Sıcak ve nemli günlerde, vatandaşların sağlıklarını koruması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği bu saatlerde, uygun kıyafetler giyilmeli ve bol su içilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, bu grupların serin ortamlarda kalmaları teşvik edilmelidir. Aynı zamanda, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve vücut ısısının dengede tutulmasına dikkat edilmelidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemler büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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