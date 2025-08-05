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Adana 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak.

Adana 05 Ağustos Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Adana'da 5 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında, gece ise 26°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 6 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 35°C, 7 Ağustos Perşembe günü ise 36°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik yaz iklimine uygundur.

Sıcak ve nemli günlerde, vatandaşların sağlıklarını koruması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği bu saatlerde, uygun kıyafetler giyilmeli ve bol su içilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, bu grupların serin ortamlarda kalmaları teşvik edilmelidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı ve vücut ısısının dengede tutulmasına özen gösterilmelidir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemler büyük önem taşımaktadır. Vatandaşların bu önerilere uyması, sağlıklarını korumalarına yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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