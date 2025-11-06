Adana 06 Kasım Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 6 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve bulutlu olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 17 kilometre hızla esecek. Nem oranının ise %41 civarında olması tahmin edilmektedir.

Cuma günü hava sıcaklığı 28°C, Cumartesi günü 29°C olması bekleniyor. Cumartesi günü hafif yağmur ihtimali var. Pazar günü sıcaklık 28°C, Pazartesi günü ise 26°C olması tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Bol su tüketimi sağlıklı kalmayı destekleyecektir. Güneş koruyucu ürünlerin kullanımı ve uygun kıyafet seçimi de önemlidir. Cumartesi günü için hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.