Adana 07 Aralık Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 7 Aralık 2025 Pazar günü hava koşulları yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 5.9 km/saat civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:39, gün batımı ise 17:22 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik beklenmiyor. 8 Aralık Pazartesi günü yağmurlu hava devam edecek. 9 Aralık Salı günü bulutlu bir hava hakim olacak. 10 Aralık Çarşamba günü puslu ve güneşli bir hava durumu öngörülüyor.

Bu dönemde yağmurlu hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken dikkatli olmak önemlidir. Su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymak önemlidir. Dikkatli sürüş yapılmalıdır. Evde kalınan zamanlarda nem oranı yüksektir. Odaların iyi havalandırılması rutubet oluşumunu engeller. Bu nedenle evin içinde dikkatli olmak gerekmektedir.