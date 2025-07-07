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Adana 07 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 7 Temmuz Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak.

Adana 07 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklık 36°C civarına yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 24°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 28 km/saat olacak. Nem oranı ise %49 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 8 Temmuz Salı günü sıcaklık 34°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 33°C ve 10 Temmuz Perşembe günü 34°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 23-24°C arasında değişecek. Rüzgar hızları 26-27 km/saat aralığında olacak. Nem oranları %49-65 arasında seyredecek.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkarken dikkatli olmak önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içilmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölgede kalmak veya koruyucu giysiler kullanmak faydalıdır. Hava durumunu sürekli takip etmek ve planlamalar yapmak sağlığı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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