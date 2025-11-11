Adana 11 Kasım Salı hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 11 Kasım 2025 Salı günü yer yer sağanak yağmurlar olacak. Hava sıcaklığının 14°C ile 26°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %21 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 9.4 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:14, gün batımı saati 17:32'dir.

12 Kasım Çarşamba günü puslu, güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 25°C arasında seyredecek. 13 Kasım Perşembe günü sağanak yağışlar bekleniyor. 14 Kasım Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Bu günler için sıcaklıkların 13°C ile 24°C arasında değişmesi öngörülüyor.

Hava koşullarında değişiklikler yaşanabilir. Planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Dışarıda gezerken yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez ceket almanız faydalıdır. Ani yağmurlardan korunmanıza bu önlemler yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar için kat kat giyinmek de önemlidir. Bu, vücut ısınızı korumanıza destek olur. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmelisiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korur. Ayrıca günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize olanak tanır.