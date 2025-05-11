Adana 11 Mayıs Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu 18°C ile 31°C arasında sıcaklık değişimi gösterecek. Gün boyunca bulutlu ve aralıklı güneşli bir hava hakim olacak. 12 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklıkları 19°C ile 30°C arasında, 13 Mayıs Salı günü ise 17°C ile 24°C arasında değişecek. 14 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 16°C ile 25°C arasında olacağı öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik görülebilir. Özellikle 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz yararlı olacaktır.

Sıcaklıkların artmasıyla güneş ışınlarının etkisi de artar. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için güneş koruyucu ürünlerin kullanımı ve yeterli su tüketimi gerektirir. Ayrıca, ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemlidir. Olası yağışlara karşı şemsiye veya uygun kıyafetler bulundurmak da faydalı olacaktır.

Adana'da önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişken olacağı ve sıcaklıkların artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmak, olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.