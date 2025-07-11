Adana 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 37°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 23°C civarında seyredecek. Rüzgarlar güney-güneydoğu yönünden saatte 6.95 km hızla esecek. Nem oranı %37 civarında olacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde benzer hava koşulları bekleniyor. 12 Temmuz Cumartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 37°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları 23°C civarında kalacak. Rüzgarlar güney-güneydoğu yönünden saatte 6.53 km hızla esecek. Nem oranı %34 olacak.

13 Temmuz Pazar günü de hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 36°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları 23°C civarında olacak. Rüzgarlar güney-güneydoğu yönünden saatte 6.53 km hızla esecek. Nem oranı %34 olacak.

14 Temmuz Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 34°C'ye kadar düşecek. Gece sıcaklıkları 25°C civarında olacak. Rüzgarlar güney-güneydoğu yönünden saatte 6.53 km hızla esecek. Nem oranı %34 olacak.

Adana'nın Temmuz ayındaki iklimi, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranlarıyla karakterizedir. Gündüz sıcaklıkları 34°C ile 35°C arasında değişir. Gece sıcaklıkları ise 23°C ile 24°C arasında seyreder. Yağış miktarı genellikle düşüktür. Yağmurlu gün sayısı 2 civarındadır.

Bu sıcak hava koşullarında, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunmalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Bol su içmek gerekir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Şapka takmak da önemlidir. Sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önerilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları tavsiye edilir.