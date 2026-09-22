Son dakika | Trump'tan İran'la anlaşma sinyali! Tarih verdi: "Vermem gereken bir karar var"

Son dakika haberi: Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği BM Genel Kurulu başladı. ABD Başkanı Donald Trump toplantıda kürsüye çıkıp çarpıcı mesajlar verdi.
"AMERİKA GERİ DÖNDÜ"
Trump'ın açıklamasından öne çıkan kesitler şöyle:
- Amerika geri döndü. Ekonomimiz dünyanın en iyisi, ordumuz dünyanın en güçlüsü.
- ABD sınırları çok güvenli. Davetli olmayanları artık içeri almıyoruz.
'İRAN' MESAJLARI: NÜKLEER SİLAHI OLMAYACAK
- İran Ortadoğu'nun zorbasıydı, tehlike getirdi, ölüm ve kaos yaydı. Rejim bu yıl vatandaşlarından en az 10 binini öldürdü. Ben barışı getirdim. Tehlikelerin artmasına izin vermeyeceğim. ABD, İran'ın nükleer programını dağ molozlarına dönüştürdü. İzin verseydik sonsuza kadar korku ve terör salacaklardı. İran'ın nükleer silahı olmayacak. İran donanması denizin dibinde, dron ve füze üretim kapasiteleri neredeyse sıfırlandı.
- Vermem gereken bir karar var: İran cehenneme mi gidecek yeniden inşa mı edilecek? Ara seçimden sonra İran'la anlaşma olacağına inanıyorum.
"RUSYA-UKRAYNA ÇATIŞMASINI DA HALLEDECEĞİZ"
- Görevdeyken 8 savaş sonlandırdım. Anlaşmalar için özel ilişkilerimi kullandım. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı da halledeceğiz.
- Küba başarısız olmuş bir devlet. Küba'ya özgürlük ve güvenlik gelecek.
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