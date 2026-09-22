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Son dakika | Trump'tan İran'la anlaşma sinyali! Tarih verdi: "Vermem gereken bir karar var"

Son dakika haberi: ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran'a yönelik mesajlarıyla dikkat çekti. İran'la anlaşma sinyali veren Trump, tarih olarak ABD'deki ara seçimleri işaret etti.

Son dakika | Trump'tan İran'la anlaşma sinyali! Tarih verdi: "Vermem gereken bir karar var"
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği BM Genel Kurulu başladı. ABD Başkanı Donald Trump toplantıda kürsüye çıkıp çarpıcı mesajlar verdi.

Son dakika | Trump tan İran la anlaşma sinyali! Tarih verdi: "Vermem gereken bir karar var" 1

"AMERİKA GERİ DÖNDÜ"

Trump'ın açıklamasından öne çıkan kesitler şöyle:

  • Amerika geri döndü. Ekonomimiz dünyanın en iyisi, ordumuz dünyanın en güçlüsü.
  • ABD sınırları çok güvenli. Davetli olmayanları artık içeri almıyoruz.

Son dakika | Trump tan İran la anlaşma sinyali! Tarih verdi: "Vermem gereken bir karar var" 2

'İRAN' MESAJLARI: NÜKLEER SİLAHI OLMAYACAK

  • İran Ortadoğu'nun zorbasıydı, tehlike getirdi, ölüm ve kaos yaydı. Rejim bu yıl vatandaşlarından en az 10 binini öldürdü. Ben barışı getirdim. Tehlikelerin artmasına izin vermeyeceğim. ABD, İran'ın nükleer programını dağ molozlarına dönüştürdü. İzin verseydik sonsuza kadar korku ve terör salacaklardı. İran'ın nükleer silahı olmayacak. İran donanması denizin dibinde, dron ve füze üretim kapasiteleri neredeyse sıfırlandı.
  • Vermem gereken bir karar var: İran cehenneme mi gidecek yeniden inşa mı edilecek? Ara seçimden sonra İran'la anlaşma olacağına inanıyorum.

Son dakika | Trump tan İran la anlaşma sinyali! Tarih verdi: "Vermem gereken bir karar var" 3

"RUSYA-UKRAYNA ÇATIŞMASINI DA HALLEDECEĞİZ"

  • Görevdeyken 8 savaş sonlandırdım. Anlaşmalar için özel ilişkilerimi kullandım. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı da halledeceğiz.
  • Küba başarısız olmuş bir devlet. Küba'ya özgürlük ve güvenlik gelecek.

Son dakika | Trump tan İran la anlaşma sinyali! Tarih verdi: "Vermem gereken bir karar var" 4

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd bm
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