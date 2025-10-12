HABER

Adana 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana’da 12 Ekim 2025 Pazar günü hafif yağmurlar ile başlayacak hava koşulları, gün boyunca parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 25°C arasında değişecek. 13 Ekim’de güneşli havanın hakim olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise 13°C ile 26°C arasında seyredecek. 14 Ekim’de yine güneşli şartlar devam edecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. Yağmurlara hazırlıklı olmak, havayı sürekli takip etmek önemlidir.

Adana'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava koşulları sabah hafif yağmurlarla başlayacak. Gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 25°C arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında kalacak. Rüzgar hızı 5.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:44 olarak belirlenmiştir. Gün batımı saati ise 18:07'dir.

13 Ekim Pazartesi günü hava koşulları daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 13°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı yine %50 civarında kalacak. Rüzgar hızı 5.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:44, gün batımı saati 18:07 olarak öngörülmektedir.

14 Ekim Salı günü de güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 15°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı %50 civarında kalacak. Rüzgar hızı 5.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:44, gün batımı saati 18:07 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. 12 Ekim'deki sağanak yağmurlara hazırlıklı olmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmelisiniz.

hava durumu Adana
