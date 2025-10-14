HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 14 Ekim Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 14 Ekim 2025 tarihinde güneşli ve açık bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 26°C, en düşük ise 14°C olarak ölçülecek. Nem oranı %38 olarak tahmin edilirken, rüzgar hızı 14.6 km/saat bekleniyor. 15 Ekim'den itibaren sıcaklıkların artarak 29°C'ye ulaşması öngörülüyor. Serin sabah ve akşam saatlerine dikkat etmek, gündüzleri güneşten korunmak ve su tüketimini artırmak önem taşıyor.

Adana 14 Ekim Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Adana'da 14 Ekim 2025 Salı günü güneşli, açık bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 26°C olacak. En düşük sıcaklık ise 14°C civarında. Nem oranı %38 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 14.6 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:46'dır. Gün batımı saati ise 18:04 olarak belirlenmiştir.

15 Ekim Çarşamba'dan itibaren hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 15 Ekim'de sıcaklıkların 27°C civarında olması öngörülüyor. 16 Ekim Perşembe ve 17 Ekim Cuma günlerinde sıcaklık ise 28°C ve 29°C'ye yükselecek. Bu tarihlerde hava genellikle puslu güneşli olacak.

Hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklık artacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önem taşıyor. Bol su tüketmek de gereklidir. Rüzgar hızının hafif olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Adana'da 14 Ekim 2025 Salı günü güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması söz konusu. Serin sabah ve akşam saatlerine karşı hazırlıklı olmanız önemlidir. Gündüzleri güneşten korunmak ve su tüketimine dikkat edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin kamyonete çarptığı kazada 2 kişi yaralandıOtomobilin kamyonete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Trump'tan Erdoğan yorumu: "Rusya-Ukrayna savaşını bitirmede rol oynayabilir"Trump'tan Erdoğan yorumu: "Rusya-Ukrayna savaşını bitirmede rol oynayabilir"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.