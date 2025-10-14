Adana 14 Ekim Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 14 Ekim 2025 Salı günü güneşli, açık bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 26°C olacak. En düşük sıcaklık ise 14°C civarında. Nem oranı %38 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 14.6 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 06:46'dır. Gün batımı saati ise 18:04 olarak belirlenmiştir.

15 Ekim Çarşamba'dan itibaren hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 15 Ekim'de sıcaklıkların 27°C civarında olması öngörülüyor. 16 Ekim Perşembe ve 17 Ekim Cuma günlerinde sıcaklık ise 28°C ve 29°C'ye yükselecek. Bu tarihlerde hava genellikle puslu güneşli olacak.

Hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklık artacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önem taşıyor. Bol su tüketmek de gereklidir. Rüzgar hızının hafif olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Adana'da 14 Ekim 2025 Salı günü güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması söz konusu. Serin sabah ve akşam saatlerine karşı hazırlıklı olmanız önemlidir. Gündüzleri güneşten korunmak ve su tüketimine dikkat edilmelidir.