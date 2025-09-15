Adana 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 15 Eylül Pazartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. En yüksek sıcaklık 34°C, en düşük sıcaklık 24°C civarında bekleniyor. Nem oranı %40 civarında olacak. Rüzgar hızı 6.77 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Adana'nın tipik Eylül ayı hava koşullarına uyum gösteriyor.

Salı günü hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar ve nem oranları benzer seviyelerde kalacak. Çarşamba günü hava hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 33°C civarında, nem oranı %46 ve yağış ihtimali %42 olarak tahmin ediliyor. Perşembe günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar yine 33°C civarında, nem oranı %64 ve yağış ihtimali %66 olarak öngörülüyor.

Bu dönemde Adana'da hava sıcaklıkları yüksek olacak. Nem oranı da artacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemlidir. Bol su içmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak önerilir. Sıcak ve nemli hava koşullarında, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir.