Adana 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu bol güneş ışığı ile geçecek. Sıcaklık 22°C olarak ölçülecek. Gün boyunca sıcaklık 10°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı ise %80 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte 3.8 km olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 17 Kasım Pazartesi günü, az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 21°C olacak. 18 Kasım Salı günü, açık ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 23°C'ye ulaşması bekleniyor. 19 Kasım Çarşamba günü, az bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklığın 24.6°C olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Sabaha ve akşama dikkat etmelisiniz. Bu saatlerde sıcaklıklar daha düşük olabiliyor. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde korunmak önemlidir. Özellikle sabahın erken saatlerinde uygun kıyafetler giymeniz önerilir. Gün boyunca güneş ışığından faydalanın. Güneş kremi kullanmayı ve bol su içmeyi unutmayın.