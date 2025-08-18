Adana 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 18 Ağustos Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı 35°C, 20 Ağustos Çarşamba günü 34°C, 21 Ağustos Perşembe günü ise 36°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, Adana'nın tipik Ağustos iklimine uygun. Ağustos ayında Adana'da ortalama gündüz sıcaklığı 34.9°C, gece sıcaklığı ise 24.1°C olarak kaydediliyor. Bu dönemde yağış miktarı genellikle az ve nem oranı %64 civarında.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetlerini etkileyebilir. Bu nedenle, günün en sıcak saatlerinde dışarısıdan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve güneş ışınlarından korunmak gereklidir. Tarım sektöründe çalışanların erken saatlerde işlerini yapmaları ve öğle sıcağında dinlenmeleri öneriliyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangın riski artmaktadır. Bu yüzden gerekli önlemleri almak önemlidir.

Adana'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak için önlemleri almak ve su tüketimine dikkat etmek hayati önem taşıyor.