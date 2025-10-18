Adana 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında. Gece ise sıcaklığın 18°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %42 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7.4 km/saat olacak. Gün doğumu saati 06:50, gün batımı saati ise 17:59 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 19 Ekim Pazar günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 26°C ile 18°C arasında değişecek. 20 Ekim Pazartesi günü yer yer güneşli bir hava olacaktır. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 28°C ile 18°C arasında seyredecek. 21 Ekim Salı günü ise yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar yine 26°C ile 18°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 21 Ekim Salı günü beklenen sağanaklar açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Etkinliklerinizi planlarken esnek olmanız faydalıdır. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkları dikkate alınmalı. Kat kat giyinmek iyi bir tercih olabilir. Gerektiğinde bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak olası rahatsızlıkları önleyebilir. Rüzgar hızının 7.4 km/saat olması hafif rüzgârların hissedileceğini gösteriyor. Açık alanlarda rüzgâra karşı korunmak için uygun önlemler almak akıllıca olacaktır.