HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 19 Kasım 2025 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. Gün içerisinde nem oranı %49 olarak ölçülecek. Rüzgar hafif esecek. Öte yandan, önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 20 Kasım'da güneşli hava, 26°C ile 12°C arasında sıcaklıklar getirecek. Dışarıda uygun kıyafetler ve güneşten korunmak önemli. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz.

Adana 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Adana'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 24°C civarında seyredecek. En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık ise 24°C olacak. Nem oranı %49 düzeyinde. Rüzgar hızı saatte 7.6 km olacak. Gün doğumu saati 07:22, gün batımı saati 17:27 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 20 Kasım Perşembe günü yüksek bulutlar arasından güneşli bir hava hakim olacak. O gün sıcaklıklar 26°C ile 12°C arasında değişecek. 21 Kasım Cuma günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C ile 14°C arasında olacak. 22 Kasım Cumartesi günü yüksek bulutlar arasında güneşli hava devam edecek. O gün sıcaklık 28°C ile 13°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabahlara ve akşamlara dikkat etmek önemli. Sıcaklıklar bu saatlerde daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Cilt sağlığınız için bu önlemler önemlidir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Planladığınız dış mekan aktivitelerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google resmen tanıttı! GPT-5 Pro’yu geçerek rekor kırdıGoogle resmen tanıttı! GPT-5 Pro’yu geçerek rekor kırdı
Suriye Büyükelçiliğine 13 yıl sonra büyükelçi atandıSuriye Büyükelçiliğine 13 yıl sonra büyükelçi atandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.