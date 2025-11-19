Adana 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 24°C civarında seyredecek. En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık ise 24°C olacak. Nem oranı %49 düzeyinde. Rüzgar hızı saatte 7.6 km olacak. Gün doğumu saati 07:22, gün batımı saati 17:27 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 20 Kasım Perşembe günü yüksek bulutlar arasından güneşli bir hava hakim olacak. O gün sıcaklıklar 26°C ile 12°C arasında değişecek. 21 Kasım Cuma günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C ile 14°C arasında olacak. 22 Kasım Cumartesi günü yüksek bulutlar arasında güneşli hava devam edecek. O gün sıcaklık 28°C ile 13°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Sabahlara ve akşamlara dikkat etmek önemli. Sıcaklıklar bu saatlerde daha düşük olabilir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Cilt sağlığınız için bu önlemler önemlidir. Rüzgarın hafif olacağı tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Planladığınız dış mekan aktivitelerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.