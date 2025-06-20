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Adana 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 20 Haziran 2025 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir.

Adana 20 Haziran Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 20 Haziran 2025 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarında olacaktır. Gece sıcaklıkları ise 23°C seviyelerinde seyredecektir. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 11 kilometre hızla esecektir. Nem oranı gün boyunca %70 ile %86 arasında değişecektir.

Hafta sonu hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülmektedir. 21 Haziran Cumartesi günü hava sıcaklığı 33°C olacak. 22 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 34°C civarında seyredecektir. Her iki gün de güneşli ve rüzgarsız geçecektir.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek gereklidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmadan koruyacaktır. Ayrıca, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını korumaya destek olacaktır.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak bu önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olacaktır. Bu şekilde yaz aylarının tadını daha güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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