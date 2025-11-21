Adana 21 Kasım Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 21 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu çok bulutlu. Sıcaklık 15°C ile 27°C arasında değişecek. Nem oranı %56 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:24, gün batımı ise 17:26'da olacak.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava durumu değişecek. 22 Kasım Cumartesi günü yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Sıcaklıklar 14°C ile 28°C arasında olacak. Nem oranı %31 seviyesinde, rüzgar hızı ise 6.8 km/saat tahmin edilmektedir.

23 Kasım Pazar günü ise puslu güneşli hava hakim olacak. Sıcaklık 15°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranı %26 olacak, rüzgar hızı 6.5 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların düzenli olarak hava durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Günlük hava raporlarını takip etmek, ani değişimlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz için bu önlemleri almanız faydalı olacaktır.