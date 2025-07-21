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Adana 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 21 Temmuz Pazartesi 2025 günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Adana 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Adana'da 21 Temmuz Pazartesi 2025 günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 36°C civarına yükselecek. Gece sıcaklığı ise 26°C seviyelerinde kalacak. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 7 ila 16 km hızla esecek.

22 Temmuz Salı günü sıcaklık 37°C, 23 Temmuz Çarşamba günü 37°C ve 24 Temmuz Perşembe günü 36°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 24-25°C arasında değişecek. Nem oranı bu günler boyunca %60 civarında kalacak. Rüzgarın güneybatı yönünden orta şiddette esmesi bekleniyor.

Bu sıcak ve nemli hava koşulları, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi ve şapka kullanılmalıdır. Bol su içilmeli ve susuz kalmamaya özen gösterilmelidir. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Sıcaklıklar gün boyunca değişkenlik gösterebilir. Özellikle öğleden sonra sıcaklık 34°C'ye kadar yükselebilir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk oluşturabilir. Bu gruptaki kişilerin aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Açık hava etkinlikleri sırasında aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalı ve gerektiğinde ara verilmelidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır.

Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yetkililerin uyarılarına dikkat edilmelidir. Sıcak hava dalgaları, su kaynaklarının azalmasına ve yangın riskinin artmasına neden olabilir. Bu sebeple, su tasarrufu sağlanmalı ve yangın güvenliği önlemleri artırılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
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