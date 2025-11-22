Adana 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gün boyunca sıcaklıklar, 20°C ile 30°C arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık zirveye ulaşacak. Böylece yazdan kalma bir gün yaşanacak.

23 Kasım 2025 Pazar günü, Adana'da bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıkların 29°C civarında olması öngörülüyor. 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, hava bulutlu ve güneşli olacak. Bu günde sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek.

25 Kasım 2025 Salı günü, yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 21°C civarına düşmesi tahmin ediliyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacağı için, dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önem taşıyor.

Bol su tüketmek faydalı olacak. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak gerekiyor. Uygun kıyafetler seçmek, olası sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, Salı günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli davranmak da faydalı olacaktır.