HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 22 Kasım 2025 tarihinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 20°C ile 30°C arasında değişen sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde zirve yapacak. 23 Kasım'da bol güneş ışığı bekleniyor ve sıcaklık 29°C civarında olacak. Ancak, 25 Kasım Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülecek ve sıcaklıklar 21°C'ye düşecek. Dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları, bol su tüketmeleri ve uygun kıyafetler seçmeleri önem taşıyor.

Adana 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Adana'da 22 Kasım 2025 Cumartesi günü, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gün boyunca sıcaklıklar, 20°C ile 30°C arasında değişecek. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık zirveye ulaşacak. Böylece yazdan kalma bir gün yaşanacak.

23 Kasım 2025 Pazar günü, Adana'da bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıkların 29°C civarında olması öngörülüyor. 24 Kasım 2025 Pazartesi günü, hava bulutlu ve güneşli olacak. Bu günde sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek.

25 Kasım 2025 Salı günü, yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 21°C civarına düşmesi tahmin ediliyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacağı için, dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmaları önem taşıyor.

Bol su tüketmek faydalı olacak. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak gerekiyor. Uygun kıyafetler seçmek, olası sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, Salı günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı tedbirli davranmak da faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gribi atlattınız mı? Asıl tehlike şimdi başlıyorGribi atlattınız mı? Asıl tehlike şimdi başlıyor
Uzun namlulu silahla birini öldürdü! Nefes kesen kovalamacaUzun namlulu silahla birini öldürdü! Nefes kesen kovalamaca

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Fedlan Kılıçaslan ve Batuhan Karadeniz'e yakalama kararı!

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Litresi 10 milyon dolar! Yer: Aksaray, suçüstü yakalandılar

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Herkes merakla bekliyordu, G.Saray açıkladı! İşte Osimhen'in son durumu

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

Asena Keskinci'nin iddiaları gündem olmuştu! Evrim Akın'dan ilk açıklama

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.