HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 22 Temmuz 2025 Salı günü, aşırı sıcak ve güneşli bir hava durumu olacak...

Adana 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Adana'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli koşullarla karakterize edilecek. Gündüz sıcaklık 36°C olacak. Gece ise sıcaklık 26°C seviyelerinde kalması bekleniyor. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 7 ila 16 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 23 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 37°C, 24 Temmuz Perşembe günü 36°C ve 25 Temmuz Cuma günü 37°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 24-25°C arasında değişecek. Nem oranı bu günlerde %60 civarında kalacak. Rüzgar ise güneybatı yönünden orta şiddette esecek.

Sıcak ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi ve şapka kullanılmalıdır. Bol su tüketimi önerilir. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi faydalıdır. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılması önemlidir. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirilmelidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerekmektedir. Yaşlılar ile çocukların daha dikkatli olması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korna, söz söyleme ve yaklaşma bir bütün sayıldı: Zincirleme cinsel tacizKorna, söz söyleme ve yaklaşma bir bütün sayıldı: Zincirleme cinsel taciz
Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Marmara 42 dereceyi bulacak!Dikkat! 3. sıcak hava dalgası alarmı: Marmara 42 dereceyi bulacak!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bölüm başı istediği ücret yapım şirketini şoke etti! Kuruluş Osman'dan ayrıldı

Bölüm başı istediği ücret yapım şirketini şoke etti! Kuruluş Osman'dan ayrıldı

Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Su kesintisi günlerdir sürüyordu! Belediye Başkanı Akın açıkladı

Su kesintisi günlerdir sürüyordu! Belediye Başkanı Akın açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'yanlış adres' cinayetinde cezalar belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu 'yanlış adres' cinayetinde cezalar belli oldu

Ahmet Minguzzi'nin annesi Bakırköy'de oturma eylemi yaptı

Ahmet Minguzzi'nin annesi Bakırköy'de oturma eylemi yaptı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.