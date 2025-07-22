Adana 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli koşullarla karakterize edilecek. Gündüz sıcaklık 36°C olacak. Gece ise sıcaklık 26°C seviyelerinde kalması bekleniyor. Nem oranı %60 civarında olacak. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 7 ila 16 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 23 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 37°C, 24 Temmuz Perşembe günü 36°C ve 25 Temmuz Cuma günü 37°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 24-25°C arasında değişecek. Nem oranı bu günlerde %60 civarında kalacak. Rüzgar ise güneybatı yönünden orta şiddette esecek.

Sıcak ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi ve şapka kullanılmalıdır. Bol su tüketimi önerilir. Hafif, açık renkli giysilerin tercih edilmesi faydalıdır. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılması önemlidir. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirilmelidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerekmektedir. Yaşlılar ile çocukların daha dikkatli olması önemlidir.