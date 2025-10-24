HABER

Adana 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklık 29°C olarak ölçülecek. Yüksek nem oranı %75 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 3.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Takip eden günlerde 25 Ekim Cumartesi sağanak yağışlar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş kremi, şapka ve su bulundurması önem taşıyor. Ani yağışlar için şemsiye almak da akıllıca bir önlem.

Adana'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C civarında bekleniyor. Nem oranı %75 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 3.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:55. Gün batımı ise 17:51 olarak öngörülüyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde, 25 Ekim Cumartesi günü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 26°C civarında olacak. Nem oranı %75 seviyelerinde kalacak. 26 Ekim Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 27°C civarında seyredecek. 27 Ekim Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 26°C civarında olacak.

Adana'da bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle yüksek. Nem oranı da yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalılar. Ayrıca, bol su içmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri öneriliyor. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

