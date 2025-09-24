HABER

Adana 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Cansu Akalp

Adana'da 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 36°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Eylül ayı iklimine uygundur. Gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıklar görülecek. Gece ise daha serin bir hava öngörülüyor.

25 Eylül Perşembe günü hava sıcaklıkları 33°C, 26 Eylül Cuma günü de 33°C civarında olacak. Bu durum, Eylül ayı sonlarına doğru sıcak hava koşullarının devam edeceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıkların hakim olduğu dönemlerde dikkatli olmak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların önlem alması gerekiyor. Sıcak havalarda güneşe maruz kalmak, vücut ısısını artırır. Bu da dehidrasyona yol açabilir. Açık hava aktivitelerini sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde kapalı alanlarda kalmak en iyisidir.

Bol su tüketimi vücudun su dengesini korur. Açık renkli giysiler tercih etmek vücut serinliğine yardımcı olur. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir. Vücudu dinlendirmek sağlık sorunlarını önleyebilir.

Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak hava koşullarına daha duyarlı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu grupların serin ortamlarda bulunmalarını sağlamak önemlidir. Düzenli olarak sağlık durumlarının kontrol edilmesi de gereklidir.

