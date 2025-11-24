Adana 24 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Öğle saatlerinde sıcaklıkların 27°C’ye ulaşması bekleniyor. Nem oranının ise %22 civarında gerilemesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 25 Kasım Salı günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 12°C arasında değişecek. 26 Kasım Çarşamba günü puslu güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 10°C arasında olacak. Hafta ortasından itibaren hava daha serin ve bulutlu hale gelecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar artacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaşanabilir. Gün içinde sıcaklıkların yükselmesiyle güneş ışınları artacak. Açık hava etkinlikleri planlayanlar güvenlik önlemleri almalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak önem taşıyor. Bol su tüketmek de sağlıklı kalmaya yardımcıdır. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak lazım. Uygun kıyafetleri yanınıza almak sağlık için faydalı olacaktır.