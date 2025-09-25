Adana 25 Eylül Perşembe hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarına yükselebilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 20°C civarında kalacak. Bu sıcaklıklar Adana'nın Eylül ayı iklimini yansıtıyor. Hava koşulları sıcak ve kuru bir yapı sergiliyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumunun devam etmesi bekleniyor. 26 Eylül Cuma günü hava sıcaklığının 33°C olması öngörülüyor. 27 Eylül Cumartesi ve 28 Eylül Pazar günlerinde sıcaklık 32°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 19°C ile 21°C arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli kalacak. Yağış riski bulunmuyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik açılarla gelir. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınları yoğunlaşır. Cilt kanseri riski artabilir. Güneşe çıkarken yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak önemli. Koruyucu giysiler giymek ve şapka takmak da faydalı olacaktır.

Sıcak havalarda vücut su kaybı yaşayabilir. Bu durum dehidrasyona yol açabilir. Gün boyunca bol su içmek gerekir. Alkollü içeceklerden kaçınmak da önemlidir. Aşırı fiziksel aktiviteden uzak durmak sağlıklı bir tercih olacaktır. Mümkünse serin ortamlarda kalmak faydalı.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler sağlığınızı korur. Yazın tadını çıkarırken güvenliğinizi de sağlar.