Adana 28 Ekim Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 20°C civarında, az bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. Bu saatlerde parçalı bulutlu bir hava görülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 23°C civarına düşecek. Bulutlu bir hava etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19°C'ye inerek hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde kuzeydoğudan 7 km/saat hızla esecek. Öğle saatlerinde rüzgar doğudan 9 km/saat olacak. Akşam saatlerinde kuzeybatıdan 8 km/saat hızla esmesi tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise kuzeydoğudan 6 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %78, öğle saatlerinde %44, akşam saatlerinde %63 ve gece saatlerinde %79 olarak bekleniyor. Basınç değerleri sabah saatlerinde 1011 hPa, öğle saatlerinde 1009 hPa olarak ölçülecek. Akşam saatlerinde 1008 hPa ve gece saatlerinde 1009 hPa seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü Adana'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıklar 28°C civarında seyredecek. Nem oranı %63 civarında olacak. Rüzgar hızı 3.3 km/saat tahmin ediliyor.

30 Ekim 2025 Perşembe günü kapalı ve bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar gün boyunca 29°C civarına ulaşacak. Nem oranı %46 civarında olacak. Rüzgarın 5.2 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak önemli. Plan yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Nem oranının artacağı da unutulmamalıdır. Bu nedenle, sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak, olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Güneş ışınlarının etkili olabileceğini düşünerek, güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmek sağlığınızı korur. Rüzgar hızının değişkenlik göstereceğini dikkate almalısınız. Açık hava etkinliklerinizi planlarken rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız.