Adana 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklığı 32°C civarında olacaktır.

Adana 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Gece sıcaklığı ise 21°C civarında seyredecektir. Nem oranı %59 ile %77 arasında değişiklik gösterecektir. Rüzgar hızı sabah 7 km/saat olacaktır. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 16 km/saat, akşam saatlerinde ise 13 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gece saatlerinde rüzgarın hızı 5 km/saat olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. 29 Eylül Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 30°C olacaktır. Gece sıcaklığının ise 21°C olması öngörülmektedir. 30 Eylül Salı günü gündüz sıcaklığı 31°C seviyesine çıkacaktır. Gece sıcaklığı ise 20°C olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve sıcak kalacaktır.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler giymek gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Bu şekilde güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak mümkün olacaktır. Bol su tüketimi önerilmektedir. Ayrıca hafif ve serinletici yiyecekler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengede kalmasına katkı sağlar. Sıcak havalarda açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak akıllıca olacaktır. Aşırı ısınma riskini azaltmak gerekir. Evde kalınması gereken durumlarda serin ve gölge alanlarda vakit geçirmek tavsiye edilmektedir. Klima veya vantilatör kullanmak da rahatlama sağlar.

