Adana 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 27°C, gece sıcaklıklarının ise 20°C civarında olması öngörülüyor. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

29 Mayıs Perşembe günü yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C ile 17°C arasında değişecek. Cuma günü kısa süreli sağanaklar görülecek. Sıcaklıkların 25°C ile 17°C arasında olması bekleniyor.

Hafta sonu hava koşullarında iyileşme yaşanacak. 31 Mayıs Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 29°C ile 17°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde, yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetleri yanınızda bulundurmak sağlık açısından önemlidir.

Adana'nın Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları 21.1°C, en düşük sıcaklıklar 15.4°C, en yüksek sıcaklıklar ise 26.7°C civarındadır. Bu veriler, Mayıs ayının genellikle ılıman geçtiğini göstermektedir. Son yıllarda hava koşullarındaki dalgalanmalar nedeniyle ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Adana'da 28 Mayıs 2025'ten itibaren değişken hava koşulları beklenmektedir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve planları buna göre ayarlamak olası olumsuz etkilerden koruyacaktır.