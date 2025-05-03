Adana 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

4 Mayıs Pazar günü yer yer sağanak yağışların devam etmesi öngörülmektedir. 5 Mayıs Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 6 Mayıs Salı günü bulutların arasından güneşin ara ara görünmesi bekleniyor. 7 Mayıs Çarşamba günü ise bulutlu ve güneşli bir hava görülecektir. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 24°C ile 28°C arasında, gece sıcaklıkları ise 13°C ile 17°C arasında olacağı tahmin edilmektedir.

Bu hava koşulları, Adana'nın Mayıs ayındaki iklim özellikleriyle uyumludur. Mayıs ayında ortalama sıcaklık 21.1°C'dir. En düşük sıcaklık 15.4°C, en yüksek sıcaklık ise 26.7°C olarak kaydedilmektedir. Ayrıca, bu ayda ortalama 55 mm yağış düşmektedir. Nem oranı %68 civarındadır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak da gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri, hava koşullarına göre planlanmalıdır. Gerekirse etkinlikler ertelenebilir ya da kapalı alanlarda gerçekleştirilebilir.