Adana 30 Eylül Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Gece ise sıcaklık 17°C seviyesine düşecek. Eylül ayı boyunca ortalama sıcaklıklar 25.7°C ile 30.5°C arasında değişiyor. Nem oranı %32 ile %88 arasında seyrediyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 1 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 16°C olacak. Hava açık olacak. 2 Ekim Perşembe günü de benzer koşullar bekleniyor. 3 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklığı yine 28°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Hava açık kalacak.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında. Hafif kıyafetlerle rahatça dolaşmak mümkündür. Sabaha ve akşama dikkat edilmesi gerekir. Sıcaklık bu saatlerde 15-16°C seviyelerine düşmektedir. Kalın giysiler giymeniz önerilir.

Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi önlemek önemli. Hafif, nefes alabilen kumaşlardan yapılmış kıyafetler seçmek rahatlığı artırır. Adana'nın iklimi yaz aylarında sıcak ve nemlidir. Kış aylarında ise ılık ve yağışlıdır. Mevsim geçişlerinde hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir.

Hava durumunu düzenli takip etmekte fayda var. Planlar ve kıyafet seçimleri güncel bilgilere göre yapılmalıdır. Bu şekilde konforlu bir deneyim yaşamak mümkün olacaktır.