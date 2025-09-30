HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Adana 30 Eylül Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Adana'da 30 Eylül 2025 Salı günü hava durumu yağmurlu geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C civarında olacak.

Adana 30 Eylül Salı Hava Durumu! Adana'da hava durumu nasıl olacak?

Gece ise sıcaklık 17°C seviyesine düşecek. Eylül ayı boyunca ortalama sıcaklıklar 25.7°C ile 30.5°C arasında değişiyor. Nem oranı %32 ile %88 arasında seyrediyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 1 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 16°C olacak. Hava açık olacak. 2 Ekim Perşembe günü de benzer koşullar bekleniyor. 3 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklığı yine 28°C, gece sıcaklığı 15°C olacak. Hava açık kalacak.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında. Hafif kıyafetlerle rahatça dolaşmak mümkündür. Sabaha ve akşama dikkat edilmesi gerekir. Sıcaklık bu saatlerde 15-16°C seviyelerine düşmektedir. Kalın giysiler giymeniz önerilir.

Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi önlemek önemli. Hafif, nefes alabilen kumaşlardan yapılmış kıyafetler seçmek rahatlığı artırır. Adana'nın iklimi yaz aylarında sıcak ve nemlidir. Kış aylarında ise ılık ve yağışlıdır. Mevsim geçişlerinde hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir.

Hava durumunu düzenli takip etmekte fayda var. Planlar ve kıyafet seçimleri güncel bilgilere göre yapılmalıdır. Bu şekilde konforlu bir deneyim yaşamak mümkün olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'daki ortaokulda alarm! 9 öğrenci aynı anda fenalaştı...Bursa'daki ortaokulda alarm! 9 öğrenci aynı anda fenalaştı...
İstanbul ve Ankara'da DHKP-C'ye operasyonu! 18 kişi yakalandıİstanbul ve Ankara'da DHKP-C'ye operasyonu! 18 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.